Atalanta, Krstovic raccoglie l’eredità di Retegui e si prepara a guidare l’attacco di Juric

L’Atalanta non ha perso tempo e, dopo la partenza di Retegui e le incertezze che circondano il futuro di Lookman, ha individuato immediatamente il nuovo riferimento offensivo. Il nome è quello di Nikola Krstovic, centravanti del Lecce che nelle ultime stagioni ha saputo imporsi con carattere, attirando l’attenzione di diversi club europei.

Il sorpasso nerazzurro è arrivato in poche ore, bruciando la concorrenza di Leeds e Wolfsburg, con i tedeschi che, stando a quanto appreso in esclusiva, avevano messo sul piatto un’offerta da 17 milioni, e superando anche l’interesse manifestato dal Napoli. Sempre in esclusiva, possiamo aggiungere che la Roma non ha mai avuto contatti né con il giocatore né con il Lecce, a dispetto delle voci circolate nelle ultime settimane. La prima offerta ufficiale dell’Atalanta è stata recapitata soltanto nel pomeriggio, ma la trattativa si è sviluppata con una rapidità sorprendente fino alla fumata bianca.

Secondo quanto raccolto, l’intesa definitiva è stata raggiunta sulla base di 25 milioni di euro, a cui si aggiunge un 10% sulla futura rivendita in favore del Lecce. Una formula che testimonia la forza dell’investimento atalantino e l’abilità dirigenziale nel chiudere un’operazione lampo, destinata a segnare la nuova fisionomia del reparto offensivo di Juric.