Intanto che la fase di stallo nella trattativa fra Inter e Atalanta per Ademola Lookman continua, i nerazzurri si guardano intorno per correre ai ripari in caso di fallimento della trattativa. Ormai due settimane fa Beppe Marotta aveva parlato di 2 o 3 giorni per definire il tutto in un senso o nell’altro, settimana scorsa Luca Percassi gli ha risposto che sono loro a decidere tempi e modi delle eventuali cessioni. Intanto spunta il piano B: Nusa.

Inter, interesse per Nusa, attaccante del Lipsia

L’Inter ha bisogno di un attaccante, e se Lookman non dovesse arrivare si dovrà accelerare per qualche alternativa all’altezza. Mentre i nerazzurri attendono i tempi dei Percassi, in mezzo si inserisce l’attaccante del Lipsia, Antonio Nusa. Attaccante molto apprezzato dai nerazzurri, classe 2005, origini norvegesi cresciuto nel Langhus.

Sulla lista di Ausilio ci è finito anche un altro attaccante, che gioca in un club della Premier, il Chelsea, da cui uscirà senza rimpianti Cristopher Nkunku: il francese piace sia al presidente Beppe Marotta che al ds Piero Ausilio, nonostante costi il doppio di Sancho.