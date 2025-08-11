Jadon Sancho sembra essere destinato alla Serie A. Mentre la Juventus prende tempo e mette in stallo la trattativa, in corsa per l’attaccante si inseriscono altri due club italiani: Roma e Inter.

Juventus, Sancho verso la Serie A, ma non in bianconero

Il giocatore è in scadenza col Manchester United e sta cercando di capire quale futuro scegliere in vista della prossima stagione. La Juventus non solo aveva preso contatti con l’entourage dell’inglese, ma era anche riuscita a convincere il giocatore al trasferimento a Torino. Il giocatore, deluso da Comolli, che ha preso tempo, ha prestato attenzione anche ad altre offerte arrivate. Negli ultimi giorni si sono fatte avanti Inter e Roma, cercando l’affondo finale, cosa che la Vecchia Signora non è stata ancora capace di fare.

L’Inter ha messo Sancho nel mirino in caso che l’affare Lookman dovesse fallire; mentre la Roma cerca l’attaccante giusto in caso di addio di Dovbyk. Ma Sancho potrebbe prendere in considerazione i bianconeri visto che dal principio c’era sola la Juventus, già dalla scorsa stagione. I nerazzurri sembrano più avanti nella corsa perché nelle ultime ore hanno mostrato interesse e chiesto info sull’acquisto.