L’Atalanta crolla a Colonia. Poker dei tedeschi, per Juric c’è molto da lavorare

L’Atalanta crolla al Rheinenergiestadion contro il Colonia, un 4-0 che dice tutto sul dominio dei tedeschi e sulla pochezza della prestazione dei ragazzi allenati da Juric. L’Atalanta chiude già il primo tempo sotto di due reti, e con una fase difensiva che ha lasciato molti dubbi, con la prima rete che arriva grazie ad una palla persa in impostazione da Ederson, palla a Thielmann che in diagonale batte Carnesecchi. Il raddoppio è ad opera di Kaminski che con un tiro a giro batte l’estremo difensore italiano. Nella ripresa il tris è ad opera di Thielmann che scatta sul filo del fuorigioco e beffa Carnesecchi, il poker è segnato da Waldschmidt su rigore.
Il tabellino
COLONIA-ATALANTA 4-0
26′ e 58′ Thielmann (C), 32′ Kaminski (C), 66′ rig. Waldschmidt (C)
COLONIA (3-4-3)
Schwabe; Schmied, Hubers, Krauß; Martel, Kaminski, Johannesson, Sebulonsen; Thielmann, Bulter, Hansen.
A disposizione: Zieler, Kobbing, Heintz, Waldschmidt, Huseinbasic, Ache, Kainz, El Mala, Paçarada, Gazibegovic, Maina.
Allenatore: Lukas Kwasniok.
ATALANTA (3-4-2-1)
Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Scalvini; Bellanova, Éderson, De Roon, Zappacosta (56′ Palestra); De Ketelaere, Pašalić; Maldini.
A disposizione: Sportiello, Rossi, Kossounou, Sulemana, Kamaldeen, Scamacca, Samardžić, Godfrey, Giovane, Brescianini, Bernasconi, Del Lungo, Ahanor.
Allenatore: Ivan Jurić.
Arbitro: Robin Braun (assistenti: Christian Bandurski e Dominik Jolk).
NOTE: Ammoniti: Zappacosta (A), Schmied (C)