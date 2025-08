Atalanta, si valutano tre nomi per il post Retegui | Krstovic in cima alla lista

Atalanta, Arokodare e Rodrigo Muniz le alternative a Krstovic del Lecce

La partenza di Mateo Retegui, venduto per 65 milioni più bonus, ha aperto una riflessione sul futuro offensivo dell’Atalanta. Il pressing dell’Inter su Ademola Lookman prosegue: offerta da 45 milioni contro i 50 richiesti, finora respinta dalla Dea, ma con il giocatore deciso a lasciare Bergamo. Per questo, l’Atalanta ha accelerato su tre nomi per sostituire il suo centravanti di origine argentina.

In cima alla lista c’è Nikola Krstovic, 21 anni, protagonista al Lecce con 11 gol e 5 assist in Serie A. Il montenegrino ha già ricevuto una proposta da 25 milioni dal Leeds, ma ha espresso la volontà di restare in Italia, un elemento che favorisce il possibile trasferimento in nerazzurro.

Sul fronte internazionale, l’opzione Rodrigo Muniz del Fulham è concreta: l’attaccante brasiliano ha segnato 17 gol in 57 presenze totali in Premier League, incluso il campionato 2024‑25 con 8 reti e 1 assist (31 presenze). Il Leeds ha offerto 35 milioni, respinti dal club londinese che valuta il giocatore tra i 40 e i 42 milioni.

Infine, spunta Tolu Arokodare del Gent: protagonista in Belgio con 20 gol nella stagione 2024‑25 e capace pure di 6 assist, vincitore dell’Ebony Shoe come miglior giocatore africano in Belgio. Profili diversi tra loro, ma adatti alle esigenze di una Dea che cerca gol e dinamismo, mantenendo equilibrio tra progetto tecnico e sostenibilità economica.