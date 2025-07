Atalanta, ufficiale la cessione di Retegui all’Al-Qadsiah | Incasso record per i neroazzurri

Il bomber italo-argentino saluta Bergamo per una nuova avventura in Saudi Pro League

Atalanta, chiuso l’affare Retegui: ingaggio da 20 milioni

In un’estate di grandi manovre, arriva l’addio più clamoroso: Mateo Retegui lascia la Serie A dopo un solo anno da protagonista assoluto. Il centravanti della Nazionale, capocannoniere dell’ultimo campionato con 25 reti, saluta l’Atalanta e l’Europa per volare in Arabia Saudita, dove ad attenderlo c’è l’Al-Qadsiah. Operazione ormai ufficiale, con le firme depositate e l’annuncio arrivato dai canali ufficiali del club bergamasco.

La decisione di Retegui, maturata nelle ultime settimane, rappresenta una svolta sorprendente ma economicamente comprensibile: il classe ‘99 ha firmato un ricchissimo triennale da 20 milioni a stagione, diventando uno dei volti più importanti della Saudi Pro League.

L’Atalanta, da parte sua, capitalizza al massimo l’exploit dell’attaccante: la cessione porterà in dote circa 65 milioni garantiti più bonus, per un totale che può sfiorare quota 80 milioni. Un’operazione che garantirà una ricchissima plusvalenza, dopo averlo acquistato solo un anno fa dal Genoa.

Si chiude così una parentesi breve ma memorabile: in dodici mesi a Bergamo, Retegui ha conquistato tutti. Ora riparte da un nuovo mondo, dove proverà a lasciare un altro segno.