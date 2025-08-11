Roma, Dovbyk verso la Premier: Massara pensa a Krstovic in caso di addio

La Roma potrebbe perdere Artem Dovbyk in questa sessione di mercato dopo appena un anno dal suo arrivo nella Capitale. Il futuro dell’attaccante ucraino è più incerto che mai a Roma, ma per lui sirene inglesi accese in questi giorni. La dirigenza giallorossa corre ai ripari.

Roma, con l’addio di Dovbyk si punta su Krstovic

L’interesse nei confronti di Dovbyk da parte di alcune squadre della Premier League è concreto. Per l’attaccante della Roma si sono fatte avanti Leeds e West Ham. E la società dei Pavoni ad aver dimostrato maggiore interesse e, negli ultimi giorni, ha fatto passi più concreti. Il Leeds, però, ha anche altre alternative per l’attacco, potrebbe non affondare il piano se non dovesse trovare il giusto accordo con i giallorossi.

La Roma ha puntato diversi giocatori come possibile sostituto, come Nikola Krstovic, desideroso di lasciare il Lecce ma non convinto della prossima destinazione. Massara lo ha identificato come il sostituto di Dovbyk a Roma, qualora l’ucraino decidesse di andare via. Con l’addio al Lecce e un passaggio alla Roma, per il giocatore montenegrino significherebbe fare un passo ulteriore in carriera. Situazione in monitoraggio e da capire, ma prima dovrà decidere Dobvik con la Roma.