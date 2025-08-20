Serie B: le designazioni arbitrali della 1^ giornata

L’ AIA rende noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 1ª giornata del campionato di Serie B 2025/26 in programma da venerdì 22 a lunedì 25 agosto.
Di seguito, le designazioni per la 10 gare in programma:
PESCARA – CESENA
Francesco Fourneau di Roma 1
Rossi L. – Rinaldi
IV Ufficiale: Massimi
Var: Nasca (on–site Stadio “adriatico”)
Avar: Prontera (on-site Stadio “adriatico”)
EMPOLI – PADOVA
Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno
Galimberti – Catallo
IV Ufficiale: Perri
Var: Camplone
Avar: Di Vuolo
VIRTUS ENTELLA – JUVE STABIA
Andrea Calzavara di Varese
Mastrodonato – Di Monte
IV Ufficiale: Perenzoni
Var: Serra (on-site Stadio “E. Sannazzari”)
Avar: Gualtieri (on-site Stadio “E. Sannazzari”)
MONZA – MANTOVA
Andrea Colombo di Como
Cecconi – Laghezza
IV Ufficiale: Galipò
Var: Marini
Avar: Rutella
PALERMO – REGGIANA
Ivano Pezzuto di Lecce
Di Giacinto – Pascarella
IV Ufficiale: Vogliacco
Var: Volpi
Avar: Del Giovane
SPEZIA – CARRARESE
Luca Pairetto di Nichelino
Trinchieri – Votta
IV Ufficiale: Vingo
Var: Maggioni
Avar: Abisso
VENEZIA – BARI
Davide Di Marco di Ciampino
Bitonti – Regattieri
IV Ufficiale: Liotta
Var: Mazzoleni
Avar: Bonacina
CATANZARO – SUDTIROL
Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta
Rossi C. – Belsanti
IV Ufficiale: Recchia
Var: Maresca
Avar: Gariglio
FROSINONE – AVELLINO
Federico Dionisi de L’Aquila
Rossi M. – El Filali
IV Ufficiale: Madonia
Var: Giua
Avar: Paterna
SAMPDORIA – MODENA
Marco Piccinini di Forlì
Garzelli – Giuggioli
IV Ufficiale: Zanotti
Var: Meraviglia
Avar: Marinelli