Calciomercato Fiorentina, dal Sudamerica il sostituto di Vlahovic

La richiesta è di non meno di 15 milioni

La dirigenza della Fiorentina è ben consapevole che Dusan Vlahovic non rimarrà a lungo a Firenze, soprattutto con l’attuale situazione di contratto (il serbo è in scadenza nel 2023), soprattutto se continuerà a segnare con questo ritmo (16 gol nell’attuale campionato, 33 nell’anno solare). I viola non vogliono quindi farsi trovare impreparati quando ci sarà l’addio del bomber classe ’00 e si stanno guardando intorno per cercare il miglior sostituto.

Come riporta il Corriere dello Sport, la Fiorentina sarebbe sulle tracce dell’uruguaiano Augustin Alvarez Martinez, classe ’01, di proprietà del Peñarol. Il giovane attaccante, tra tutte le competizioni ha fin qui marcato 23 gol in 40 partite nel 2021. La richiesta del club proprietario del cartellino di Alvarez Martinez sarebbe di almeno 15 milioni: un investimento che i viola potrebbero considerare anche per giugno