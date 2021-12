Inter news, fatta per il rinnovo del contratto| Tutti i dettagli

Prolungamento del contratto fino al 2026

Federico Dimarco sarà ancora a lungo un giocatore dell’Inter. Il laterale nerazzurro, tornato quest’anno alla base dopo diversi anni in prestito in giro per l’Italia, prolungherà il proprio contratto che lo vede, al momento legato ai meneghini fino al 2023. Dopo la positiva stagione all’Hellas Verona, Dimarco è stato richiamato dall’Inter e sotto la guida di Simone Inzaghi è diventato un fattore sia come centrale di sinistra, sia come esterno a tutta fascia, registrando ben 18 presenze in campionato (con 2 reti e 2 assist a referto) e 6 in Champions League (di cui 3 da titolare).

Pronto dunque il prolungamento dell’accordo arriverà fino al 2026. Lo stipendio del classe ’97 dovrebbe aggirarsi intorno ai 1,6 milioni di euro a stagione. Dimarco è atteso oggi in sede per finalizzare l’accordo.