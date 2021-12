Calciomercato Inter, Marotta cala il tris e beffa la Juve: i dettagli

Marotta guarda in Germania per rinforzare la rosa

Terminato il girone d’andata, Marotta può pensare ora al campionato. L’ad dell’Inter sta lavorando per migliorare la rosa e sarà molto difficile visto che la squadra di Inzaghi è completa in quasi tutti i reparti e ha 4 punti di vantaggio sui cugini del Milan. Marotta vorrebbe inserire nella rosa un calciatore per reparto, che sarebbero molto utili visto che a gennaio potrebbero partire Ranocchia, Kolarov, Vecino, Sensi, Gagliardini, Sanchez e Satriano in attacco.

Marotta per rinforzare la squadra di Inzaghi starebbe guardando alla Bundesliga dove ci Denis Zakaria, Matthias Ginter e Marcus Thuram, tutti giocatori del Borussia Moenchengladbach. L’attaccante figlio d’arte e il centrocampista svizzero sono da quasi un anno obiettivi nerazzurri con Marotta che a gennaio tornerà appunto alla carica visto che sul centrocampista c’è anche la Juventus.