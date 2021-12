Inter, in tre con la valigia a gennaio: ecco chi sono

Tre giocatori con le valigie in mano

Non solo operazioni in entrata, anzi. Beppe Marotta sa che, prima di compiere acquisti, deve vendere per sfoltire la rosa degli elementi che fin qui hanno trovato meno spazio e alleggerire il monte ingaggi. A centrocampo ci sono così almeno 3 giocatori sul piede di partenza per il mercato di gennaio che sta per cominciare.

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione degli interisti con le valigie in mano. I principali indiziati sono Stefano Sensi, Arturo Vidal e Matias Vecino. Il primo ha finora giocato solamente 67 minuti, saltando la maggior parte delle partite per problemi muscolari. Il cileno ha mostrato alcuni sprazzi di bel calcio (con 1 gol e 2 assist da mettere sul tabellino), ma con grande discontinuità (e soprattutto un ingaggio pesante). Vecino, invece, si è reso utile in diverse occasioni, anche da subentrante: ma vuole giocare di più, ed è per questo che potrebbe essere un’utile pedina di scambio.