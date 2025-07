La Roma per far arrivare nuovi giocatori deve anche bilanciare con le cessioni. Per evitare problematiche di bilancio, è importante non lasciare nulla al caso. Se Massara libera Paredes, che ha un costo annuo di 6,2 milioni, ha più facilità ad acquistare Rios, che guadagnerebbe almeno un paio di milioni di meno. I giallorossi sono in trattativa con i brasiliani per accogliere Rios in capitale, intanto provano a fare spazio e cassa.

Roma, i nomi in uscita dalla capitale

E’ necessario fare cassa a Roma. Intanto sono già certi circa 21 milioni di ricavi, dei quali 10 di plusvalenza. Entreranno grazie alle cessioni di Abraham al Besiktas, Shomurodov al Basaksehir e appunto Paredes al Boca. A breve ci sarà anche la cessione di alcuni giovani usciti dal vivaio: Mannini, Graziani, Romano, Cherubini. Non solo dal vivaio, altri giocatori potrebbero dire addio alla Roma, come Cristante che costa ben 8,3 all’anno ma ha un valore a bilancio di circa 3,5 milioni.

Un altro calciatore che può sacrificare la Roma è Hermoso, preso un anno fa a parametro zero. Costerà 6,5 milioni sul prossimo bilancio. Intanto Massara studia il futuro di r, che ha un contratto che rende la situazione diversa. Il giocatore è stato acquistato dai giallorossi per circa 25 milioni nel 2020: oggi il suo valore contabile è di circa 7 milioni. La Roma potrebbe tenerlo in prestito ancora per un anno, sperando che il suo valore possa aumentare. Infine, a Roma, si potrebbe anche sacrificare qualche big e fare cassa. I nomi sono vari, da Svilar a N’Dicka, ma anche Angelino e Celik.