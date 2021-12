Calciomercato Inter, Marotta beffa Maldini: scambio più soldi

L’Inter, ora che ha vinto il titolo di campione d’inverno può pensare in maniera più tranquilla al mercato di gennaio.

La società di Marotta sta cercando un vice Brozovic per l’attacco considerando che poi saranno ceduti Gagliardini, Vecino e magari anche Sensi.

Si perché l’Inter potrebbe pescare in Spagna per il centrocampo. Non è un mistero che a Marotta piaccia William Carvalho che è in uscita dal Real Betis. Il giocatore che piace però anche al Milan, potrebbe prendere il posto nella rosa di Vecino.

E proprio tra questi due giocatori potrebbe esserci in atto uno scambio di mercato visto che il giocatore uruguaiano potrebbe lasciare l’Inter a giugno a parametro zero con appunto Marotta che vorrebbe cedere il calciatore al Betis magari offrendo anche un conguaglio economico di 5 milioni di euro.