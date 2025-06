Bonny-Inter, cosa manca per la chiusura

Bonny-Inter, ancora nessun accordo tra le parti

Dopo la conferma dell’interesse, sopraggiunta nei giorni scorsi, la trattativa per portare Bonny in maglia nerazzurra sembra non essersi sbloccata. Il francese, che resta l’obbiettivo primario del club meneghino, non ha ancora raggiunto l’intesa totale con la società. Nel frattempo, stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio, c’è lo spettro Stoccarda all’orizzonte, pronto a fare all-in sull’attaccante del Parma qualora Woltemade andasse al Bayern Monaco.