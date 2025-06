Sono bastate tre partite al Mondiale per Club per cambiare tutto. In tre gare Francesco Pio Esposito è stato capace di dimostrare il suo valore e ha messo tutti d’accordo per il futuro: trattenerlo in nerazzurro per la prossima stagione. Attacco dell’Inter completato.

Inter, Francesco Pio Esposito è il futuro nerazzurro

Francesco Pio Esposito resterà all’Inter e farà parte del gruppo di punte a disposizione di mister Chivu per la stagione che verrà. Con Esposito non solo si rinforza a dovere il reparto, ma risponde perfettamente anche alla politica nerazzurra del futuro sui giovani. Il giovane confermato da tutti chiude anche il mercato dell’Inter nella fase offensiva, dove i nerazzurri avevano puntato Hojlund.

L’Inter, per la stagione 2025/26 conferma Lautaro Martinez e Thuram come pedine intoccabili, aggiunge Pio Esposito e conferma l’arrivo di Bonny. Al momento tanti saluti a Hojlund, c’è solo da capire il futuro di Taremi, per il quale se si concretizzassero le offerte turche, si spalancherebbero le porte della cessione.