Benfica-Chelsea, le ultimissime sulle formazioni

Grande ottavo di finale tutto europeo, in programma questa sera alle 22. In campo Benfica, vincitore del Gruppo C, e il Chelsea, secondo nel Gruppo D, alle spalle del Flamengo. La gara sarà visibile sui canali Mediaset e su DAZN.

Benfica-Chelsea, le probabili formazioni:

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Dahl, Antonio Silva, Otamendi, Aursnes; Renato Sanches, Barreiro; Di Maria, Kokcu, Akturkoglu; Pavlidis. All. Lage.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Malo Gusto, Adarabioyo, Badiashile, Cucurella; Enzo Fernandez, Caicedo; Nkunku, Palmer, Pedro Neto; Delap. All. Maresca.