Il Milan sta valutando il giusto attaccante da inserire nel proprio organico, la scelta non è semplice, ma torna forte l’idea Vlahovic. Dusan Vlahovic resta, dopo diverse settimane, il primo obiettivo dei rossoneri, sperando in una rottura definitiva con la Juventus possa rendere la trattativa più semplice.

Milan, voglia di Vlahovic, resta l’ostacolo ingaggio

La scorsa stagione non è stata una delle migliori dell’attaccante serbo, appena dieci reti, ma sedici solo dodici mesi prima, dietro in classifica marcatori al solo Lautaro. Considerando anche il passato rendimento, per rendere fattibile il suo passaggio al Milan è necessario che il centravanti serbo, che piace molto a Max Allegri, dovrà dimezzarsi l’attuale stipendio da 12 milioni di euro.

Il giocatore e la Juventus sono ai ferri corti da tempo, il contratto andrà in scadenza nel giugno del 2026, non c’è più opportunità di rinnovo, l’unico punto su cui può fare leva il Diavolo è questo: la rottura tra le parti. Intanto, tra 9 giorni, quando la Juventus si ritroverà alla Continassa la situazione diventerà più chiara e sarà necessario prendere una decisione definitiva. Il Milan, per rilanciare il giocatore, sarebbe una grande piazza, l’unico ostacolo è l’ingaggio.

Resta fattibile anche un’altra direzione, che Vlahovic si svincoli dalla Juve o vada via a prezzo di saldo (in entrambi i casi con una buonuscita.