Nuova offerta agli inglesi: 15 milioni di sterline per portare via l'attaccante da Manchester.

La Juventus non ha intenzione di perdere l’opportunità di portare Jadon Sancho a Torino. Nelle ultime ore i bianconeri hanno presentato una nuova proposta al Manchester United.

Juventus, offerti 15 milioni di sterline per Sancho

I Red Devils chiedono 25 milioni di euro per lasciar partire l’attaccante inglese, ma a Torino non hanno intenzione di mollare tutti questi soldi. I bianconeri hanno alzato a 15 milioni di sterline (17.300mila euro) la propria offerta. L’affare per andare in porto ha necessità anche di far partire un giocatore nel reparto. Infatti, affinché l’operazione vada in porto, serve anche la cessione di Nico Gonzalez.

L’addio all’ex Fiorentina potrebbe avverarsi a breve, infatti l’Al Ahli ha offerto 30 milioni di euro, una cifra importante che permetterebbe alla Juve di rientrare dalla cifra spesa per portarlo alla Continassa un anno fa, quando la dirigenza della Vecchia Signora ha speso 33 milioni di euro, versati nelle casse della Fiorentina. L’idea della dirigenza, in accordo con quelle dell’allenatore, c’è la creazione della coppia Conceiçao-Sancho in modo da rinforzare l’attacco bianconero nella speranza di vedere un bel gioco. Bisognerà capire le intenzioni degli inglesi, Sancho è disposto a lasciare la Premier League e regalarsi una nuova esperienza.