Colpo messo a segno dalla Juventus: Francisco Conceiçao è un giocatore bianconero a titolo definitivo. La società della Vecchia Signora ha concluso la trattativa con il Porto per Francisco Conceição. A mezzanotte scade la clausola per il diritto di riscatto a favore dei bianconeri, che però verseranno circa 40 milioni euro, con la possibilità di dilazionare il pagamento in quattro tranche differenti.

Juventus, circa 40 milioni per Francisco Conceiçao

Il giocatore portoghese sarà a disposizione del tecnico Igor Tudor anche la prossima stagione. Il giocatore, legato ai bianconeri, ha rifiutato diverse offerte, infatti, Conceição, ha ricevuto anche diverse offerte dalla Premier League, ma tutte sono state declinate a favore della Madama. Tutto l’ambiente della Continassa ha definito essenziale il giocatore, risultato alla fine, l’innesto su cui si punterà nella prossima stagione.

Gli accordi tra italiani e portoghesi, inizialmente, erano diversi, poi la scena è cambiata per agevolare il pagamento ai bianconeri. Infatti, Juve e Porto avevano trovato l’accordo per il prolungamento del prestito in occasione del Mondiale per Club, ma a Torino avevano già in mente di fare un tentativo per prenderlo a titolo definitivo, senza però pagare la clausola rescissoria da 30 milioni di euro perché avrebbero dovuto versargli tutti in un’unica soluzione. Conceiçao, invece, tornerà alla Juve per una cifra intorno ai 32 milioni di euro: un costo superiore rispetto alla clausola ma pagabili in quattro anni da 8 milioni di euro a rata. Considerando anche i 9,5 milioni spesi per il prestito, l’operazione totale è di circa 40 milioni di euro.