Finalmente è spuntato fuori il nome dell’attaccante misterioso che l’Inter ha intenzione di ingaggiare per rinforzare il reparto: Ademola Lookman. La notizia bomba è stata sganciata dal Corriere dello Sport.

Inter, operazione Lookman

Non ci sono dubbi: l’operazione è sicuramente difficile ma non è impossibile a tutti gli effetti che i nerazzurri non possano spuntarla con la punta nigeriana dell’Atalanta. L’obiettivo di arrivare al giocatore è stato messo in lista da tempo, gli uomini di Viale della Liberazione stanno definendo la trattativa da avviare con i bergamaschi.

Quella con i Percassi è una trattativa ancora tutta da definire, ma si spera su un punto a proprio favore: il giocatore è entusiasta della possibilità di trasferirsi ad Appiano Gentile. Il prezzo potrebbe non essere un grande ostacolo visto che l’Inter ha intenzione di investire sul mercato. La società della Dea chiede almeno 45/50 milioni, ma ne varrebbe la pena, Lookman sarebbe l’attaccante ideale per completare il reparto avanzato dell’Inter nelle mani di Chivu. Il nigeriano andrebbe ad integrandosi perfettamente con Lautaro e Thuram generando un attacco di altissimo livello.