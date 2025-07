L‘Inter prova a trovare i giusti innesti per Cristian Chivu. In attacco serve un jolly e l’ultima idea che è spuntata a Viale della Liberazione si chiama Openda.

Inter, Openda l’uomo giusto per un tridente da urlo

Serve un jolly d’attacco. Cristian Chivu lo ha chiesto chiaramente alla dirigenza dell’Inter nei suoi summit di mercato andati in scena in sede non molti giorni fa. Mentre la dirigenza lavora intensamente già da settimane per il reparto arretrato, con i nomi più caldi di Leoni e De Winter, per quello offensivo il ventaglio di opportunità si è allargato fino in Germania. Negli ultimi giorni il club nerazzurro ha però individuato un profilo che piace maggiormente degli altri per la sua duttilità tattica e per l’enorme potenzialità, spesso rimasto inespresso: Ikoma Lois Openda del Lipsia.

Con Openda si aprirebbe un nuovo mondo all’Inter. I due moduli in cui Chivu potrebbe utilizzarlo sono in diverse soluzioni tattiche: 3-4-2-1 e tridente pesante con Lautaro e Thuram. L’attaccante sembrerebbe felice dei contatti con i nerazzurri, tant’è che avrebbe subito aperto ad un trasferimento ad Appiano Gentile. Il Lipsia non fa sconti e la trattativa risulterà sicuramente molto cara. Per lasciarlo partire, i tedeschi chiederebbero almeno 30-35 milioni di euro. Una cifra importante, che l’Inter valuta con calma.