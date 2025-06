Inter, Chivu-day: oggi la presentazione, ecco tutto il suo staff

Nel primo pomeriggio di oggi inizia il Chivu-day, il giorno in cui l’ex giocatore nerazzurro verrà presentato come tecnico della prima squadra dell‘Inter. Per Cristian Chivu sarà la terza volta: la prima era nel lontano 2007, quando entrava ad Appiano da giocatore della difesa; il secondo ingresso undici anni dopo, da tecnico delle giovanili. Oggi, invece, Cristian inizia il viaggio più prestigioso: panchina prima squadra nerazzurra.

Inter, lo staff di Cristian Chivu

Oggi, con fischio d’inizio alle ore 16, ci sarà anche il primo allenamento, solo con chi è disponibile e non è in pausa per le nazionali. Chivu avrà a disposizione i tre portieri (Sommer, Martinez e Di Gennaro), poi Acerbi, Mkhitaryan e Darmian, e un trio di infortunati. Oltre a Bisseck e Calha, occhio pure a Pio Esposito, che verrà visitato dallo staff medico. Infine, appuntamento nella sede del Parma per la firma sulla risoluzione del contratto, davanti a un responsabile sindacale come da prassi.

Dopo aver risolto con il Parma, arriverà l’ufficialità del nuovo contratto, con tanto di comunicato e poi alla Pinetina con il nuovo staff, team di lavoro studiato negli ultimi giorni assieme alla società e completato definitivamente soltanto nelle ultime ore. Come vice, nel ruolo più strategico e delicato, si è scelto Giovanni Martusciello, il quale era sotto contratto come primo allenatore della Salernitana fino al 30 giugno 2026. Chivu si porterà da Parma solo Angelo Palombo, suo assistente di campo. Sarà poi affiancato da Mario Cecchi, il tattico di Inzaghi. Ci sarò un nuovo preparatore atletico, Stefano Rapetti.