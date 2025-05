Inter, accordo fatto per Luis Henrique: la firma dopo la finale di Monaco

È fatta per Luis Henrique, mancano solo le firme. Inter e Marsiglia sembrano aver trovato la soluzione che ha portato al raggiungimento dell’accordo sulla parola per il trasferimento in nerazzurro di Luis Henrique.

Inter, dopo la finale di Monaco arriva Henrique

Il passaggio successivo all’accordo sono soltanto gli ultimi dettagli, per poi mettere tutto per iscritto. E avverrà nel momento in cui il brasiliano avrà effettuato le visite mediche. I controlli andranno in scena la prossima settimana, dopo la finale di Monaco, per poi approfittare della finestra di mercato tra l’1 e il 10 giugno per ratificare il trasferimento definitivo.

Luis Henrique debutterà in nerazzurro già nel Mondiale per Club che scatterà il prossimo mese. Il cartellino di Luis Henrique, costerà 23 milioni di euro come parte fissa, per arrivare a venticinque attraverso i bonus. Il Marsiglia, in queste settimane, aveva provato a tenere alta l’asticella, chiedendo 30 milioni, ma i dirigenti di Viale della Liberazione hanno provato a raggiungere l’accordo giusto.