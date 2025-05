Calciomercato Serie A: Pippo si o Pippo no? Tiene banco la vicenda Inzaghi. Allegri al Milan

Con la dovuta calma il domino della panchine della Serie A inizia a delinearsi, e non mancano di certo le sorprese. Il Milan ha deciso di affidarsi ad Allegri, un ritorno per lui dopo la vittoria di uno scudetto ed un secondo posto deitro alla Juventus allenata da Conte. Con Allegri prospettive ed ambizioni dei rossoneri cambiano, e lottare quantomeno per un piazzamento in Champions è cosa fattibile. ADL alla fine è riuscito a convincere Conte a rimanere a Napoli, la promessa è quella di una campagna acquisti faraonica, si parla di un budget di circa 150 milioni. Italiano ha rinnovato fino al 2027 con il Bologna, la Roma attende una risposta positiva da Gasperini, che è da sempre stato il prescelto da Ranieri.

La Lazio sonda Sarri, per lui sarebbe un ritorno, ma piace anche Gattuso, Vanoli alla fine dovrebbe rimanere alla guida del Torino, la Fiorentina ha contattato De Rossi e Gilardino. Ma la vicenda al momento più intricata sembra quella relativa a Pippo Inzaghi, che pare abbia deciso di lasciare il progetto Pisa per scendere in Serie B e raggiungere Palermo che gli ha offerto un contratto da Re. Ancora a Pisa niente è deciso, ma la società nerazzurra ha comunque iniziato il casting, nel mirino ci sono De Rossi, Pirlo, Gilardino ed anche Zanetti del Verona.