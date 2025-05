PSG-Inter, le probabili formazioni e dove vederla

È l’ora della finale di Monaco. Due percorsi differenti, da una parte il PSG, che ha raggiunto la finale dopo aver acciuffato una qualificazione ai play-off nell’ultimo incontro a disposizione e mattatore dei tre inglesi – Liverpool, Aston Villa e Arsenal, dall’altra Inter, reduce da un’ottima fase a campionato e uno straordinario percorso contro Feyenoord, Bayern Monaco e Barcellona. La gara, in programma sabato alle 21, sarà visibile su SKY e TV8; in streaming su SKY GO e NOW.

PSG-Inter, le probabili formazioni:

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembelé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.