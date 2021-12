Come ha riportato da Tuttomercatoweb.com, Gasperini avrebbe avuto un colloquio con la dirigenza, nel quale avrebbe chiesto solamente un rinforzo per la rosa: Jeremie Boga, esterno francese del Sassuolo. Sartori, nei giorni scorsi, ha offerto una cifra che si aggira attorno ai 20 milioni più 2 di bonus. Invece il Sassuolo ha risposto con un secco no. Il club emiliano chiede 25 milioni cash senza bonus. Boga nel mese di gennaio avrà pure la Coppa d’Africa con la propria nazionale, quindi è possibile un lungo braccio di ferro fra i due club.

Il problema, però, è che ad oggi si è intromessa l’Inter nella trattativa. L’inserimento dei nerozzurri potrebbe far saltare l’intera trattativa con i bergamaschi. In ogni caso la dirigenza dell’Atalanta ha in mente un piano per far sorridere il suo tecnico.