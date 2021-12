Calciomercato Atalanta, colpo dalla Premier: altro jolly per Gasp

In attesa di capire se Boga arriverà all’Atalanta a gennaio, il ds Sartori si sta già cautelando con delle altre alternative, visto che il club bergamasco è bravissimo ad anticipare le concorrenti e a valorizzare i calciatori per poi rivenderli.

Gasperini sta cercando un nuovo trequartista per gennaio visto che il futuro di Miranchuk, andato in gol contro il Verona, è sempre più lontano da Bergamo. Ed ecco che potrebbe tornare di moda una vecchia conoscenza del club di Percassi.

Atalanta, torna Diallo dallo United?

Lanciato da Gasperini, il futuro del giovane Diallo potrebbe essere di nuovo all’Atalanta. Il calciatore del Manchester United visti i tanti campioni in rosa vorrebbe avere giocare di più.

L’arrivo di Rangnick ha chiuso ancor di più i giochi per il giocatore cresciuto nel vivaio dell’Atalanta, con il club inglese che vorrebbe cedere il calciatore in prestito secco per dargli maggiore continuità, proprio quella che oggi potrebbe offrirgli la sua ex squadra.