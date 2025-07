La Juventus e Mattia Perin potrebbero dirsi addio questa estate. Dopo una stagione con poco spazio, l’estremo difensore pensa al futuro e guarda lontano da Torino.

Juventus, Como e Bologna hanno chiesto di Perin

L’addio di Mattia Perin alla Vecchia Signora appare sempre più scontato. L’estremo difensore è stato messo nel mirino di Bologna e Como. Il portiere potrebbe salutere con ogni probabilità Torino prima della fine dell’estate. Il portiere biancoero è un vero veterano dello spogliatoio piemontese, un volto noto e stimato da anni tra le file della Juve. Perin si prepara a una nuova sfida in Serie A, con due squadre ambiziose che si contendono le sue prestazioni: Como e Bologna hanno chiesto alla Madama notizie sul giocatore.

Con Di Gregorio titolare, Perin ha capito che il suo spazio in bianconero è limitato e quindi potrebbe essere pronto per un trasferimento che gli garantisca maggiore continuità. Per il portiere bianconero, dunque, si apre una nuova fase della carriera, con la possibilità di rimettersi in gioco in un club che possa offrirgli maggiore visibilità e responsabilità. Il suo passaggio a Como o Bologna potrebbe essere il primo passo verso un nuovo capitolo nella sua carriera calcistica.