Calciomercato Atalanta: suggestione “rossa” per Sartori

La società nerazzurra valuta un innesto in avanti, nel caso in cui Muriel partisse verso altre destinazioni

Il ds della Dea mette gli occhi sul giovane attaccante del Liverpool

La testata online Tuttomercatoweb ha riportato un’indiscrezione di mercato incredibile: non ci sarebbe soltanto il nome di Jeremie Boga sul taccuino del direttore sportivo Sartori. Secondo l’articolo, i bergamaschi starebbero sondando un nome caldo per l’attacco. Si tratta del belga Divock Origi. La punta, attualmente in forza al Liverpool del “Mago” Jurgen Klopp, stenta a trovare spazio con i Reds. Il suo contratto è in scadenza il prossimo giugno, e i Percassi stanno seriamente pensando al ventiseienne.

Se Muriel va via, ecco pronta l’alternativa Origi

L’Atalanta, in ogni caso, cercherà prima di delineare la situazione Muriel. Il colombiano, nelle ultime ore, è stato al centro di rumors di mercato, che lo vorrebbero, a partire dalla prossima stagione, lontano da Bergamo. Ma il suo contratto con gli orobici scade solo nel 2023. Di conseguenza, qualsiasi ulteriore innesto in avanti, dovrà passare attraverso un’eventuale cessione dell’attuale numero 9 nerazzurro. L’aspetto che deve essere considerato, infatti, è che Origi, a Liverpool, guadagna circa 4 milioni di euro. La famiglia Percassi, da sempre attenta ai bilanci societari, cercherà di attuare un sano fair play finanziario anche stavolta, acquistando solo dopo essersi liberata di pesanti ingaggi. Ulteriori novità su questo affare potranno arrivare dalla finestra di gennaio.