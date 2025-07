Morto Diogo Jota: vittima di un incidente stradale, aveva 28 anni

Sconvolto il mondo del calcio: Diogo Jota, attaccante del Liverpool e della nazionale portoghese, è morto nella notte tra mercoledì e giovedì, vittima di un incidente d’auto mentre si trovava in vacanza in Spagna. Diogo non è l’unica vittima, insieme a lui ha perso la vita anche il fratello, André, calciatore del Penafiel, una squadra di seconda divisione del Portogallo. Diogo Jota lascia moglie e tre figli, il portoghese si era sposato appena il 22 giugno scorso.

Morto Diogo Jota, aveva 28 anni