Spezia-Cremonese, le probabili formazioni

Questa sera al Picco di La Spezia si gioca l’atto finale del campionato di Serie B, una finale playoff tra Spezia e Cremonese quanto mai incerta. LA squadra di D’Angelo potrà contare sull’apporto del proprio pubblico, stadio sold out, avendo a disposizione due risultati su tre, mentre i grigiorossi devono per forza vincere. Luca D’Angelo conferma l’undici sceso in campo giovedì sera allo Zini, mentre Stroppa recupera Castagnetti e Vazquez potrebbe partire titolare.

Le probabili formazioni

SPEZIA (3-5-2): Gori; Wisniewski, Hristov, Mateju; Elia, Cassata, Nagy, Bandinelli, Aurelio; Di Serio, P. Esposito. All. D’Angelo

CREMONESE (3-5-2): Fulignati; Folino, Ceccherini, Antov; Barbieri, Collocolo, Castagnetti, Vazquez, Azzi; Johnsen, De Luca. All. Stroppa