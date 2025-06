Calciomercato Serie A: Inzaghi potrebbe lasciare l’Inter. Molte panchine ancora da assegnare o confermare

Dopo la batosta in Champions League, Simone Inzaghi si è preso qualche ora di riflessione per riflettere sul suo futuro all’Inter. Ad oggi non è così sicuro che Inzaghi possa rimanere al suo posto, troppa la delusione di una stagione finita senza vittorie, e la tentazione di lasciare è forte. In caso di addio all’Inter, per Inzaghi si prospetta un futuro in Arabia ma anche la clamorosa ipotesi Juventus.

La maggior parte dei club di Serie A sono in cerca di conferme da parte dei propri tecnici, anche la neo promossa Pisa che dopo Pirlo ha sentito Vanoli ma anche Zanetti e Giampaolo, Su questi ultimi due c’è da attendere qualche giorno perchè sono in programma incontri con i rispettivi club di appartenenza. Paolo Zanetti tra domani e dopo domani si incontra con la dirigenza del Verona, mentre il Lecce domani alle ore 10.30 ha in programma una conferenza stampa in cui Sticchi Damiani illustrerà le direttive della prossima stagione.