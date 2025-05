Continua senza sosta il lavoro della dirigenza giallorossa per individuare il prossimo allenatore che guiderà la Roma nella stagione 2025/26. Nelle ultime settimane tra i profili sondati con decisione dal club c’è Gian Piero Gasperini, attuale tecnico dell’Atalanta, destinato ad andare via a fine stagione.

Roma, incontro decisivo per il futuro di Gasperini

La Roma avrebbe anche già effettuato un primo contatto diretto con l’allenatore della Dea, dove l’interesse era quello di illustrare il progetto al tecnico e mettere in chiaro il motivo dell’interesse di averlo sulla panchina della squadra capitolina. Gasperini, ancora incerto sul futuro, l’Atalanta sta facendo di tutto per trattenerlo a Bergamo, tuttavia, non ha fornito una risposta immediata alla dirigenza giallorossa. Il tecnico ha preferito prendersi qualche giorno di riflessione per valutare attentamente la proposta romanista e poi avere un nuovo confronto.

Intanto, a breve, ci sarà un nuovo confronto con la famiglia Percassi, incontro che sarà decisivo per il futuro del tecnico a Bergamo. Dopo anni di successi e di un’identità di gioco ormai consolidata a Bergamo, Gasperini dovrà decidere se voltare pagina e intraprendere una nuova avventura, o proseguire il suo ciclo con la Dea.