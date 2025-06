La Juventus ha deciso di continuare con Igor Tudor anche dopo il Mondiale per Club. La Vecchia Signora sabato partirà per gli Usa e John Elkann, con la dirigenza, prima dell’ultimo allenamento, ha salutato la squadra in vista del viaggio verso la FIFA Club World Cup.

Juventus, Tudor firmerà fino al 2027, venerdì la firma

Il nuovo direttore generale è stato scelto e ufficializzato, Damien Comolli, adesso la Juve ha anche deciso di continuare con Tudor. Avendo messo in ordine sia la dirigenza che la panchina, si è pronti a muoversi anche sul mercato per rinforzare i vari reparti. Tudor è stato confermato per la stagione 2025/2026 e, nell’incontro tra la società bianconera e l’agente del tecnico, Antonhy Seric, si è stabilito di prolungare il contratto fino al 2027, quindi con opzione per un’altra stagione. La firma si metterà a breve, prevista per venerdì, prima della partenza.

Una manifestazione di stima per l’allenatore che ha condotto la Juventus nella seconda parte di stagione fino alla qualificazione in Champions e che guiderà la squadra anche nel Mondiale per club. Dunque l’intenzione, con questa offerta, è certamente di dare continuità al lavoro svolto dall’allenatore ma anche garantirgli una certa serenità per progettare un nuovo ciclo, possibilmente vincente, in casa bianconera.