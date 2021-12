Calciomercato Genoa, spinge per la cessione: tutti gli obiettivi per gennaio

Continua l’arduo compito del nuovo ds Spors, ovvero quello di trovare rinforzi per tentare alla salvezza. Il tecnico dal suo arrivo, ha chiesto nuovi giocatori che possano aiutare l’allenatore a proporre il modulo che predilige, ovvero il 4-3-3. Il ds Spors, prima di acquistare nuovi giocatori però dovrà cedere i giocatori in rosa, a cominciare da Ekuban, che ha raccolto 1 gol in 17 presenze, Caicedo(che ha attirato l’attenzione di Inter e Fiorentina), Fares ed Hernani.

Il ds tedesco non pensa però solo alle cessioni visto che Shevchenko aspetta acquisti. In entrata piacciono infatti Strand Larsen, attaccante classe 2000, Vecino, Younes, esterno del Napoli, ma soprattutto Miranchuk, che visto l’arrivo di Boga, sta spingendo verso una cessione. Il centrocampista piace molto a Shevchenko, anche se a oggi i 15 milioni richiesti dal club di Percassi frenano la trattativa.