Roma, servono più gol, si lavora al reparto offensivo: i nomi

La Roma sta lavorando al nuovo mercato per dare a Giampiero Gasperini i giusti rinforzi per affrontare la prossima stagione in arrivo. Ogni reparto andrà rivisto, ma sicuramente si penserà ad una rivoluzione offensiva.

Roma, la lista dei possibili attaccanti

L’attacco della Roma subirà questa estate notevoli cambiamenti per modellare il reparto come Gasperini chiede. Il reparto offensivo ha vissuto non pochi disagi nella scorsa stagione quindi, per evitare di finire allo stesso modo, la società lavorerà per avere non solo più soluzioni di livello ma soprattutto più gol. Quelli che sono mancati in parte la scorsa stagione, e non è un caso che la Roma abbia vinto otto volte per 1-0.

La Roma ha bisogno di trovare più gol se vuole ambire a un posto in Champions alla fine della prossima stagione. Per fare gol sono necessari gli attaccanti che adesso ha a disposizione non danno le giuste risposte sotto questo aspetto. La Roma ha messo a segno circa 40 gol tra Dovbyk (12 gol), Saelemaekers (7), Dybala (6), Soulé (5), Shomurodov (4), El Shaarawy (3), Baldanzi (1). Totale: 38 gol messi a segno che risultano essere meno dei 40 gol segnati dalla coppia della Dea, formata da Retegui (25) e Lookman (15). Per i giocatori a cui si lavora, c’è Saelemakers, che è tornato a Milano dopo il prestito, ma Ghisolfi ha intenzione di riportarlo in capitale. C’è Gudmundsson, con un possibile prestito con diritto di riscatto. Infine, nella lista della dirigenza, c’è anche un altro giocatore, Paixao, attaccante brasiliano del valore di 35 milioni di euro.