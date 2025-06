L'azzurro batte Anas Anane in finale.

Europei Scherma Genova 2025, prima medaglia d’oro per l’Italia

Altra medaglia per il Team Italia agli Europei di Scherma di Genova 2025. Dalla pedana del fioretto maschile arriva la prima medaglia d’oro della competizione continentale. L’azzurro Guillaume Bianchi, dopo aver superato lo spagnolo Carlos Llavador in una emozionante semifinale, sconfigge il francese Anas Anane con un nettissimo 5-15. Terzo posto, a pari merito con lo spagnolo eliminato da Bianchi, per Tommaso Marini.