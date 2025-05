Fantacalcio – Ultima giornata ricca di sorprese: Top Venturino, Maldini e Ondrejka

Ecco gli esiti dell’ultima gara di campionato, ricca di gol e sorprese

PORTIERI – Se il Lecce si salva molto lo deve al proprio portiere che ha sempre tenuto un rendimento alto per tutto il campionato; a Roma si esalta meritando addirittura 7,5, poi ridotto a 7 per un giallo da perdita di tempo. Seconda piazza per Maignan che chiude in bellezza una stagione difficile; per lui il voto è 6,5. A livello prestazionale molto bene anche il giovane Sommariva e Carnesecchi, meritevoli di un bel 7 in pagella; il primo scende a 6 avendo incassato una rete mentre il secondo cala addirittura a 4 complice la debacle subita dall’Atalanta. 5 in pagella e 2 per il fantacalcio per Radu, portiere del retrocesso Venezia; poco meglio Ravaglia (5,5 in pagella che diventa 2,5 per le reti incassate); stessa fantavotazione per Reina che chiude male la propria carriera rimediando un cartellino rosso e subendo una rete.

DIFENSORI – A sorpresa tocca ad Haps la palma di miglior difensore dell’ultima giornata: per lui un bel 7,5 in pagella corroborato da una rete ed un assit per un totale pari a 11,5! Si fermano a 10 Comuzzo, Gabbia, Kabasele e Bradaric, tutti con un bel 7 in pagella ed un gol a referto. A livello prestazionale, quindi ottimi per chi usa i modificatori, grande giornata pure per Gaspar e De Vrij che prendono 7; l’olandese rimedia si un giallo ma segna anche una rete e chiude quindi con un ottimo 9,5 complessivo. Giornata nera per Bijol che prende 3,5 (4,5 e malus rosso), Romagnoli (5 ed espulsione) e Balogh che chiude il campionato con un 4,5 tramutato in 4 dall’ammonizione.

CENTROCAMPISTI – Venturino, giovane semi esordiente del Genoa, piazza una splendida doppietta che insieme al voto in pagella (8) gli consentono di raggiungere al fanta la votazione di 14, migliore in assoluto e non solo del reparto di competenza. A 13,5, sempre con doppietta ma voto di partenza pari a 7,5, si piazzano Maldini e Ondrejka. /,7 in pagella anche per Locatelli, Coulibaly, Saelemaekers e McTominay che vi aggiungono pure una rete e chiudono a 10,5. I peggiori sono i rossoblù Aebischer del Bologna e Makoumbou del Cagliari con 4,5 (5 e giallo).

ATTACCANTI – Altro genoano sul gradino più alto del podio anche tra le punte: è Vitinha che merita 7,5 e vi aggiunge gol ed assist per un totale al fanta pari a 11,5. Seconda piazza per Yildiz con 10,5 (7,5 e una rete); si fermano a 10 (7 più bonus gol) Correa, Kolo Muani, Joao Felix, Lucca e Fila. Dietro la lavagna Pierotti con 3,5 (4,5 e cartellino rosso). Castro, Dia, Castellanos e Jovic finiscono il torneo con una brutta insufficienza (5 senza nemmeno un malus…).