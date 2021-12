Calciomercato Atalanta, nuovo bomber in arrivo: sostituirà Muriel

Per Muriel potrebbe essere arrivato il tempo dei saluti

Luis Muriel non ha un futuro definito all’Atalanta. I numeri del colombiano non sono minimamente paragonabili a quelli della scorsa stagione dove superò i 20 gol in campionato (al momento, a metà stagione, siamo solo a 2) ed è quindi prevedibile che, in caso di offerta congrua, possa lasciare Bergamo. La società orobica non vuole però farsi trovare impreparata ed ecco che sarebbe già pronto il nome del sostituto.

Nel mirino dell’Atalanta è infatti finito Arthur Cabral, centravanti classe ’98, di proprietà del Basilea dove sta stupendo in questa stagione. Bomber ben piazzato fisicamente (è alto 1,96), ha finora segnato la bellezza di 27 gol distribuiti tra Conference League (dove ne ha messi a segno 5 nei gironi e 8 nelle fasi di qualificazione) e campionato. Al momento il prezzo di Arthur Cabral si aggira intorno ai 15 milioni di euro ma è probabile che, con le attenzioni che sta suscitando, si alzi rapidamente.