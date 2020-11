L’annuncio del DS: “Arriva Mario Balotelli a gennaio”

Sembra aver trovato una destinazione Mario Balotelli che in queste settimane si sta allenando con il Franciacorta, squadra di Serie D

Dopo l’ultima ed ennesima esperienza negativa con il Brescia, Mario Balotelli è pronto a ripartire. Alcuni club di Serie A si sono fatti avanti per l’attaccante italiano ma alla fine si è concluso con un nulla di fatto. Il futuro di SuperMario sarà in Brasile, ad annunciare la quasi chiusura della trattativa è stato Fabio Cordella (DS del Vasco da Gama): “Mario Balotelli al Vasco da Gama non è un sogno, ma pura realtà. Stiamo lavorando insieme a Mino Raiola per provare a portare uno dei calciatori più forti a livello mondiale in Brasile. Mario è sempre più convinto del nostro progetto e l’idea di trasferirsi in uno dei campionati più belli e affascinanti del mondo lo entusiasma molto”.

Il DS del Vasco da Gama ha aggiunto: “​Mi ha fatto molto piacere quel suo video, questo fa capire come Mario sia già dentro al mondo del Vasco da Gama. È un ragazzo eccezionale, sincero e spontaneo. Qui in Brasile potrà tornare a essere protagonista. Abbiamo provato ad anticipare e a convincere l’attuale presidente del club Alexandre Campello a portare Mario in Brasile entro il 30 novembre, ma non ha voluto. A questo punto tutto è rinviato a gennaio”.​