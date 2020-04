Inter-Barcellona, ipotesi scambio Lautaro Martinez-Griezmann

Il Barcellona da giorni sonda il terreno per Lautaro Martinez, tra smentite e mezze conferme sembra poter nascere una trattativa. Il centravanti argentino potrebbe vacillare di fronte alle avances di Barca e di… Messi. Ecco la clamorosa risposta dell’Inter, se volete Lautaro Martinez dateci Griezmann. Il francese in cambio del Toro, questa la clamorosa idea, non solo fantacalcio ma possibile reale trattativa. Il valore di mercato dei due calciatori non è poi così distante, vero ostacolo potrebbe esser rappresentato dall’ingaggio top di Griezmann, 17 milioni a stagione. Per ora un’idea, ma qualcosa si muove.