Douglas Luiz l’ha fatta grossa. Il brasiliano ieri ha rotto pubblicamente con la Juventus. Il giocatore ieri, giovedì, non si è presentato al raduno bianconero senza dare spiegazioni della sua scelta. La Juventus deve correre ai ripari e concentrarsi subito alla caccia a un suo sostituto.

Juventus, Douglas Luiz rompe, Amrabat nel mirino

Il centrocampo sembrava a posto grazie all’organico presente. Ma Comolli si è ritrovato in piena emergenza ieri, quando senza alcun preavviso, Douglas Luiz non si è presentato al raduno. Il posto libero che lascerà il brasiliano va riempito, ma non era priorità di Comolli, ma la presa di posizione del brasiliano costringe i bianconeri a correre ai ripari per cercare un uomo che si alterni in mezzo al campo a Locatelli e Thuram.

Non sarà semplice, ma i bianconeri hanno subito pensato all’alternativa: Sofyan Amrabat. Il giocaotre, 28 anni, centrocampista marocchino è stato riscattato dal Fenerbahce che ha versato nelle casse della Fiorentina 12 milioni di euro, ma i turchi non alzerebbero un muro alla sua cessione in cambio di una quindicina di milioni. L’unico ostacolo è lo stipendio del giocatore. Al momento il centrocampista percepisce 4 milioni a stagione, un po’ troppo per la Vecchia Signora. La Juve potrebbe anche approfittare di una contropartita. Infatti, il serbo Filip Kostic, in uscita dalla Continassa, piace al Fenerbahce, potrebbe essere l’intreccio giusto che potrebbe agevolare la trattativa per portare Amrabat a Torino.