Inter, spunta l’idea Andrey Santos: summit in sede con l’agente

Inter, nome a sorpresa: nel mirino il talento del Chelsea

Giornata intensa nella sede dell’Inter, dove il via vai di procuratori e dirigenti ha dato il segnale che il mercato nerazzurro è tutt’altro che statico. Tra i protagonisti di queste riunioni c’è stato anche Giuliano Bertolucci, agente di grande influenza soprattutto sul fronte sudamericano.

Nel corso del summit sono stati messi sul tavolo diversi nomi provenienti dal Brasile e non solo, con l’attenzione rivolta anche a profili di prospettiva per il futuro. Tra questi, secondo quanto riportato da Sportitalia, è comparso quello di Andrey Santos, centrocampista classe 2004 di proprietà del Chelsea. Il giovane talento era già stato osservato con interesse dall’Inter qualche mese fa, in coincidenza con i rumors che davano Calhanoglu vicino all’addio, scenario poi mai concretizzatosi.

Ad oggi, però, le difficoltà non mancano: il Chelsea valuta il giocatore in maniera importante e, senza cessioni nel reparto di mezzo, l’Inter sembra destinata a concentrare i propri sforzi su altre priorità. La pista non è chiusa, ma resta complessa, almeno fino a nuove aperture sul fronte uscite.