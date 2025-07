Inter, l’agente di Calhanoglu: “Hakan rimarrà in neroazzurro la prossima stagione”

Inter, il futuro di Calhanoglu non è in discussione: parla l’agente

Le voci che nelle ultime settimane hanno accostato Hakan Calhanoglu ai due colossi del calcio turco, Galatasaray e Fenerbahçe, vengono archiviate come semplici suggestioni. A metterci la faccia, questa volta, è direttamente Gordon Stipic, agente del centrocampista nerazzurro, intervenuto ai microfoni di TRT per fare chiarezza sul futuro del suo assistito.

“Nessun incontro con i club citati. Non abbiamo avuto colloqui con il Fenerbahçe e non ci sono stati nemmeno contatti con il Galatasaray”, ha dichiarato Stipic, escludendo categoricamente qualsiasi trattativa in corso. “Hakan indosserà la maglia dell’Inter anche nella prossima stagione”, ha ribadito, raffreddando l’entusiasmo dei tifosi turchi e chiudendo, almeno per ora, ogni porta a un ritorno in patria del regista.

L’agente ha ammesso che intorno a Calhanoglu ci sono molte telefonate, com’è naturale per un giocatore del suo calibro, ma ha anche sottolineato la necessità di maggiore chiarezza nella comunicazione tra gli attori decisionali. Un messaggio indiretto, forse, anche per l’ambiente nerazzurro, che ha già fissato il 23 luglio come data per il rientro del giocatore ad Appiano.