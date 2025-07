Inter, Marotta: “Mai manifestata la volontà di cedere Calhanoglu. Lookman? Vedremo…”

Inter, pronta una nuova offerta per strappare Lookman all’Atalanta

Nel cuore di un mercato sempre più acceso, l’Inter prova a muoversi tra strategie chiare e turbolenze alimentate dalle voci. Mentre si lavora per rafforzare la rosa — con Ademola Lookman in cima alla lista degli obiettivi offensivi — a tenere banco è anche il futuro di Hakan Calhanoglu, finito al centro di insistenti rumors dalla Turchia.

Il presidente nerazzurro Beppe Marotta, intervenuto a TMW, ha voluto fare chiarezza: “Non vorrei che diventasse un caso quando un caso non lo è. Parliamo di richieste fantomatiche, che a noi non arrivano mai. Forse sono più mediatiche che altro.” E ancora: “Aspettiamo Calhanoglu il 23, ci parleremo. L’Inter non ha mai manifestato la volontà di cederlo.”

Dietro le quinte, però, è nota la posizione del club: per una sua eventuale partenza, l’Inter lo valuterebbe tra i 25 e i 30 milioni di euro.

Intanto, per Lookman si prepara una nuova offensiva. Dopo il rifiuto dell’Atalanta alla proposta da 40 milioni comprensivi di bonus, il club nerazzurro presenterà un’offerta migliorata: 42 milioni di parte fissa. La Dea continua a chiederne 50, ma l’Inter vuole stringere. E Lookman resta la priorità.