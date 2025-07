Napoli, definito il futuro di Osimhen: pronto il ritorno al Galatasaray | Le cifre dell’operazione

Napoli, intesa raggiunta per Osimhen: via libera al Galatasaray

Victor Osimhen è pronto a tornare al Galatasaray. Dopo settimane di trattativa, di pause e ripartenze, l’accordo è stato finalmente raggiunto in via definitiva. Manca soltanto il completamento di alcune formalità prima dello scambio dei documenti tra i club, ma l’operazione può ormai considerarsi chiusa. Il trasferimento si perfezionerà sulla base di 75 milioni di euro complessivi: 40 milioni subito, 35 dilazionati entro un anno, 5 milioni di bonus legati ai gol, e una clausola del 10% sulla futura rivendita dell’attaccante.

Determinante, ancora una volta, la volontà del calciatore. Dopo l’esperienza in prestito proprio al Galatasaray, Osimhen ha rifiutato ricche offerte provenienti dall’Arabia Saudita e da due club europei, spingendo con decisione per tornare in Turchia, dove si è sentito valorizzato e al centro del progetto.

Nel frattempo, il Napoli ha già voltato pagina e ufficializzato il suo nuovo numero 9: Lorenzo Lucca. L’attaccante italiano arriva dall’Udinese a titolo definitivo per 35 milioni di euro. Giovane, strutturato e in costante crescita, sarà lui a raccogliere l’eredità pesante di Osimhen, per contendersi il posto da titolare con Romelu Lukaku. Un passaggio di testimone che segna l’inizio di una nuova fase per il reparto offensivo azzurro, con fiducia e aspettative altissime.