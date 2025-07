Non solo il Galatasaray, in Turchia si è inserito anche il Fenerbahce per la corsa a Calhanoglu. L’Inter non ha intenzione di perdere un giocatore così importante, ma tutto dipende anche dalla volontà del turco. Intanto la nuova offerta è arrivata, adesso si attende la risposta da Viale della Liberazione.

Inter, 20 i milioni messi sul piatto dal Fenerbahce

Sembra fare sul serio il Fenerbahce per arrivare al centrocampista nerazzurro. Il tecnico dei gialloblu Mourinho insiste e allora il club turco avrebbe pensato di presentare una prima offerta da 20 milioni di euro all’Inter per il cartellino del giocatore. Per quanto riguarda il centrocampista, l’idea è di un triennale da 6 milioni a stagione più bonus. Al momento solo in Arabia potrebbe prendere di più.

Difficilmente l’Inter accetterà l’offerta, anche perché Oaktree ha fissato in 30 milioni di euro il prezzo per Calhanoglu. Non è detto che non si possa avviare una trattativa col Fenerbahce, si possono aprire dialoghi e capire se si può arrivare ad una conclusione con l’affare. Molto dipende anche dalla volontà di Hakan, in quanto, mentre a Milano i rapporti sono oramai inclinati, in Turchia lo attenderebbe Josè Mourinho che, a quanto pare, gli avrebbe promesso fascia da capitano e maglia numero 10. Per questo, sarebbero previste nelle prossime ore una serie di telefonate tra i club e l’entourage di Calhanoglu, in particolare tra il giocatore e l’Inter, al fine di trovare la quadra e una soluzione che accontenti tutti.