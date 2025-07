L’Inter continua a lavorare sul colpo dell’estate: l’assalto ad Ademola Lookman, ma prima dovrà fare cassa e per farlo ha bisogno di fare cessioni. Gli esuberi e chi non rientra nel progetto Chivu per la prossima stagione, aiuterà i nerazzurri a fare cassa per il futuro.

Inter, il piano perfetto per arrivare a Lookman

I giocatori principali pronti a lasciare l’Inter per far spazio a Lookman sono Buchanan e Taremi. Il primo molto probabilmente tornerà al Villarreal; l’iraniano potrebbe finire al Botafogo o in Premier League, dove ha avuto diverse richieste. Due cessioni che faranno entrare nelle casse dell’Inter tra i 17 e i 18 milioni di euro, le quali verranno sommate ai soldi incassati con la cessione di Stankovic. Ieri la società di Viale della Liberazione ha siglato la cessione ufficiale di Aleksandar Stanković al Bruges. Il suo addio ha portato ai nerazzurri 10 milioni di euro.

L’Atalanta non ha intenzione di fare sconti ai nerazzurri, i quali, finora, sono arrivati ad offrire 40 milioni di euro, ma la Dea ne chiede 50. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi, infatti, tra martedì e mercoledì, potrebbero registrarsi importanti sviluppi nella trattativa per l’attaccante nigeriano. Quest’ultimo è pronto a dire addio a Bergamo, è stato lui stesso a chiedere la cessione, e nel caso di passaggio all’Inter, gli attende un contratto di cinque anni e un ingaggio da 4,5 milioni di euro a stagione da firmare.