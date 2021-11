Raspadori e Scamacca obiettivi nerazzurri, si parla di uno scambio

Il mercato non dorme mai, in casa nerazzurra si pensa al presente ma anche al futuro, nel mirino i neroverdi Scamacca e Raspadori. I due attaccanti azzurri piacciono a Marotta, l’ad nerazzurro segue anche il pisano Lucca, a dimostrazione che si punta al made in Italy.

LEGGI ANCHE

Nome nuovo per il centrocampo della Lazio

Come riporta Calciomercato.com, l’Inter starebbe pensando ad uno scambio con i neroverdi: “Il Sassuolo potrebbe essere la chiave giusta per Gagliardini, in un’operazione che potrebbe risolvere contemporaneamente anche il problema in attacco dei nerazzurri che hanno messo nel mirino sia Scamacca che Raspadori. Non solo Vecino, anche Gagliardini può partire, ma non sarà semplice”, si legge.